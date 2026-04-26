«Зенит» обыграл «Ахмат» 2:0 и продолжает погоню за «Краснодаром»

«Зенит» взял три очка в матче 27-го тура РПЛ. Петербуржцы обыграли грозненский «Ахмат» со счётом 2:0 на своём поле. Голы забили Александр Соболев на 8-й минуте и Луис Энрике на 11-й.

На 23-й минуте «Ахмат» потерял вратаря. Вадим Ульянов получил травму и покинул поле. Его заменил 19-летний Яхья Магомедов — для молодого голкипера это дебют в РПЛ.

«Зенит» не проигрывает уже семь матчей подряд — пять побед и две ничьи. Команда из Санкт-Петербурга набрала 59 очков и идёт второй в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара», который сегодня обыграл махачкалинское «Динамо», петербуржцы отстают всего на одно очко. «Ахмат» с 32 очками занимает 9-е место.

Дальше у «Зенита» выездной матч против ЦСКА. Игра пройдёт 2 мая в Москве. «Ахмат» днём позже примет «Пари НН» на своём поле.