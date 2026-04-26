Алексей Миранчук забил гол со штрафного в матче MLS против «Торонто»

Российский легионер «Атланты» Алексей Миранчук отметился точным ударом со стандарта. В гостевой встрече регулярного чемпионата MLS против «Торонто» полузащитник на 48-й минуте реализовал штрафной.

Гол Миранчука в ворота «Торонто». Видео © Х / Atlanta United FC

На 67-й Тристан Муюмба удвоил преимущество гостей. Хозяева ответили лишь раз — на 71-й минуте отличился Эмилио Аристисабаль. Итоговый счёт — 2:1 в пользу «Атланты».

Для Миранчука это уже пятый гол в текущем сезоне. Всего он провёл девять матчей. «Атланта» прервала свою безвыигрышную серию, длившуюся пять встреч, и с семью очками поднялась на 12-е место на Востоке. «Торонто» с 13 баллами идёт шестым.

Следующую игру «Атланта» проведёт 3 мая дома против «Монреаля».

Ранее Life.ru писал, что российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл ещё один сухой матч в сезоне. В гостевой игре 31-го тура Лиги 1 против «Анже» парижане победили 3:0.