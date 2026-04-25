25 апреля, 19:39

Сафонов в седьмой раз в сезоне отыграл «на ноль» в чемпионате Франции

Обложка © Х / Paris Saint-Germain

Обложка © Х / Paris Saint-Germain

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл ещё один сухой матч. В гостевой игре 31-го тура Лиги 1 против «Анже» парижане победили 3:0.

За ПСЖ забивали Ли Кан Ин, Сенни Маюлу и Лукас Бералдо. На 74-й минуте с поля за две жёлтые карточки удалили форварда Гонсалу Рамуша.

Для Сафонова этот матч стал 13-м в текущем розыгрыше чемпионата Франции. В семи из них российский вратарь сохранял свои ворота сухими. ПСЖ уверенно лидирует в таблице с 69 очками после 30 матчей.

28 апреля парижан ждёт домашний полуфинал Лиги чемпионов против «Баварии».

Французы сняли фильм о Сафонове и в качестве успехов в учёбе показали сертификат «Кенгуру»
Французы сняли фильм о Сафонове и в качестве успехов в учёбе показали сертификат «Кенгуру»

Сафонов также помог «Пари Сен-Жермен» оформить путёвку в полуфинал ЛЧ. Ответный четвертьфинальный матч на «Энфилде» завершился победой французского клуба над «Ливерпулем» со счётом 2:0. Первый матч также закончился 2:0. Матвей отыграл обе встречи «на ноль».

Артём Гапоненко
