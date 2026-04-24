Французы сняли фильм о Сафонове и в качестве успехов в учёбе показали сертификат «Кенгуру»

Французские кинематографисты сняли документальный фильм о российском вратаре «Пари Сен-Жермена» Матвее Сафонове, где отдельно показали его сертификат за участие в олимпиаде «Кенгуру» по математике. Видео появилось на YouTube-канале французской футбольной Лиги 1.

Стоп-кадр с сертификатом «Кенгуру» из французского документального фильма о вратаре Сафонове. Фото © YouTube / Ligue 1 McDonald’s

«Он был призёром районной олимпиады по математике. Мы ему пророчили дорогу в программировании», — рассказала учительница Матвея Надежда Ржевская в то время, когда «Кенгуру» появился на экране. В документе указано, что в 2011 году Матвей Сафонов занял второе место по школе и 59 по региону.

В российских учебных учреждениях конкурс «Кенгуру» проводится на регулярной основе, и участие в нём принимает подавляющее большинство учеников — это массовое, а не элитарное соревнование по математике. Получаемый по итогам сертификат не является знаком выдающихся академических успехов.

В среде педагогов, родителей и самих школьников сложилось устойчивое мнение: само по себе это достижение вряд ли когда-либо откроет ребёнку двери в престижный вуз или станет весомой строкой в резюме. Иными словами, бумажка эта, по общему убеждению, практически бесполезна за пределами школьной скамьи. Однако во Франции его преподнесли как примечательный факт биографии спортсмена. Сафонов своей популярностью и статусом вратаря топ-клуба придал некогда забытому сертификату новый виток популярности и приковал к нему всеобщее внимание.

«Сейчас много есть профессий, которые связаны с математикой, счётом. Я думаю, моя голова позволяла мне — если бы я ушёл в эту сферу — дойти до успеха», — рассказал сам футболист о минувших годах.

Французские кинематографисты не ограничились сертификатом и заглянули в школьный дневник Сафонова. Там обнаружилось, что будущий вратарь «Пари Сен-Жермена» учился почти на одни пятёрки, но идеальная успеваемость дала сбой по двум предметам — русскому языку и изобразительному искусству.

Ранее Сафонов помог «Пари Сен-Жермен» оформить путёвку в полуфинал Лиги чемпионов. Ответный четвертьфинальный матч на «Энфилде» завершился победой французского клуба над «Ливерпулем» со счётом 2:0.