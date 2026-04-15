Сафонов не пропустил от «Ливерпуля» и помог ПСЖ выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Российский вратарь Матвей Сафонов помог «Пари Сен-Жермен» пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Ответный четвертьфинальный матч на «Энфилде» закончился победой парижан над «Ливерпулем» со счётом 2:0. Оба мяча во втором тайме забил Усман Дембеле.

Первая встреча в Париже также завершилась победой ПСЖ — 2:0. Таким образом, французский клуб прошёл в следующую стадию с общим счётом 4:0.

В полуфинале парижан ждёт победитель пары «Реал» — «Бавария». Первый матч в Мадриде выиграли гости (2:1). Ответная игра пройдёт 15 апреля в Мюнхене.