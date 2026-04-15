Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 21:03

«Барселона» победила «Атлетико», но не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Обложка © X / Atlético de Madrid

«Барселона» со счётом 2:1 победила мадридский «Атлетико» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, однако по сумме двух встреч уступила соперникам (2:3).

Все голы пришлись на первый тайм: каталонцы вышли вперёд уже на 4-й минуте усилиями Ламина Ямаля, а спустя 20 минут Ферран Торрес увеличил преимущество. Однако хозяева поля отыграли один мяч, отличился Аденома Лукман. Во второй половине арбитр Клеман Тюрпен после просмотра VAR отменил взятие ворот «Барселоны» из-за офсайда, а на 79-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии.

УЕФА отстранил судью Ковача после скандала в матче «Барселона» — «Атлетико»

Таким образом мадридский «Атлетико» вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары «Спортинг» (Лиссабон) — «Арсенал» (Лондон). В первом матче в Португалии англичане выиграли со счётом 1:0.

Все полуфиналисты определятся завтра, 15 апреля. Кроме «Спортинга» и «Арсенала» свой матч проведут мюнхенская «Бавария» и мадриский «Реал».

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Барселона
  • ФК Атлетико Мадрид
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar