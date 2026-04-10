УЕФА отстранил судью Ковача после скандала в матче «Барселона» — «Атлетико»

Румынский арбитр Иштван Ковач больше не получит назначений в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Как сообщает sport.es, в УЕФА приняли решение отстранить судью после скандального четвертьфинала «Барселоны» с «Атлетико». Каталонцы подали жалобу на судейство.

Ключевым стал эпизод на 54-й минуте, когда вратарь «матрасников» Хуан Муссо при ударе от ворот катнул мяч ногой защитнику Марку Пубилю, тот остановил его рукой и отдал пас обратно голкиперу. Ковач не назначил пенальти, а ВАР не вмешался. В УЕФА, судя по всему, посчитали ошибку критической.

Всего до конца турнира осталось девять матчей — ответные четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Напомним, матч закончился победой «Атлетико». Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счётом 2:0. Ответная встреча пройдёт в Мадриде 14 апреля.