Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 22:00

УЕФА отстранил судью Ковача после скандала в матче «Барселона» — «Атлетико»

Иштван Ковач. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / istvankovacsofficial

Румынский арбитр Иштван Ковач больше не получит назначений в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Как сообщает sport.es, в УЕФА приняли решение отстранить судью после скандального четвертьфинала «Барселоны» с «Атлетико». Каталонцы подали жалобу на судейство.

Ключевым стал эпизод на 54-й минуте, когда вратарь «матрасников» Хуан Муссо при ударе от ворот катнул мяч ногой защитнику Марку Пубилю, тот остановил его рукой и отдал пас обратно голкиперу. Ковач не назначил пенальти, а ВАР не вмешался. В УЕФА, судя по всему, посчитали ошибку критической.

Всего до конца турнира осталось девять матчей — ответные четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Напомним, матч закончился победой «Атлетико». Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счётом 2:0. Ответная встреча пройдёт в Мадриде 14 апреля.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Лига чемпионов
  • ФК Барселона
  • ФК Атлетико Мадрид
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar