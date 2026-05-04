Денис Глушаков назвал причины ухода Челестини из ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал отставку Фабио Челестини из московского ЦСКА. Увольнение произошло в преддверии важнейшего дерби со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России. Встреча запланирована на 6 мая.

По мнению футболиста, руководство армейцев приняло это решение неслучайно. Смена наставника должна встряхнуть команду и придать ей свежих эмоций перед принципиальным противостоянием.

«Неспроста руководство ЦСКА убрало Челестини. Наверное, специально, чтобы команда взбодрилась перед дерби со "Спартаком"», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Он добавил, что подобные шаги просто так не делаются. Скорее всего, между игроками и прежним тренером возникло недопонимание, что и привело к необходимости замены. Глушаков подчеркнул, что окончательное решение по новому специалисту будет принято уже к следующему сезону.

Напомним, что Челестини был отправлен в отставку. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок России в сезоне-2024/25, однако во второй половине текущего чемпионата команда заметно сдала позиции. ЦСКА выплатил Челестини €500 тысяч отступных. В клубе решили расстаться на мирных условиях, чтобы попытаться спасти концовку сезона и подготовиться к дерби.