Акинфеев поблагодарил Челестини за работу в ЦСКА после его отставки

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев публично отреагировал на отставку главного тренера команды Фабио Челестини. Ветеран армейского клуба обратился к швейцарскому специалисту в своём Telegram-канале.

«Спасибо, Мистер! Хочу поблагодарить Фабио и весь тренерский штаб за работу. Спасибо, что приняли команду в непростой момент, спасибо за Суперкубок, спасибо за яркие матчи! Удачи в дальнейшем», — написал вратарь.

Напомним, Челестини был отправлен в отставку. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок России в сезоне-2024/25, однако во второй половине текущего чемпионата команда заметно сдала позиции. На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков. Безвыигрышная серия армейцев в национальном первенстве достигла пяти матчей: три ничьи и два поражения.