6 мая, 21:44

Сафонов стал первым в истории россиянином, дважды вышедшим в финал ЛЧ

Обложка © X / Paris Saint-Germain

Французский «Пари Сен-Жермен» пробился в финал Лиги чемпионов, сыграв вничью с мюнхенской «Баварией» — 1:1 — в ответном полуфинальном матче, который состоялся в Германии. Матвей Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в финал ЛЧ.

На 3-й минуте встречи счёт открыл Усман Дембеле, воспользовавшийся ранним моментом у ворот хозяев. «Бавария» долго искала возможности для ответного гола и смогла сравнять счёт лишь в самой концовке: Гарри Кейн отличился на 4-й добавленной минуте ко второму тайму. Первая игра между командами в Париже получилась результативной и завершилась победой «ПСЖ» со счётом 5:4, что и обеспечило французскому клубу преимущество по сумме двух матчей.

В обоих поединках ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Для него нынешний розыгрыш Лиги чемпионов стал значимым этапом карьеры на европейском уровне. В финале турнира «Пари Сен-Жермен» сыграет с лондонским «Арсеналом». Решающий матч состоится 30 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

Ранее лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв мадридский «Атлетико» по сумме двух матчей со счётом 2:1. Единственный мяч забил Букайо Сака на 44-й минуте. Этот гол определил исход противостояния. Первый матч в Мадриде завершился со счётом 1:1. Для клуба это второй финал Лиги чемпионов в истории: в 2006 году команда уступила «Барселоне» в решающем матче в Париже.

Тимур Хингеев
