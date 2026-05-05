5 мая, 13:08

Аншлаг на дерби: все билеты на кубковый матч «Спартака» и ЦСКА раскуплены

На матч «Спартак» — ЦСКА в Кубке России продали все билеты

Обложка © DALL-E / Life.ru

Все билеты на матч Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА проданы. Об этом сообщили в телеграм-канале красно-белых. Встреча пройдёт в среду в Москве на «Лукойл Арене». Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

По данным Российской премьер-лиги, домашний стадион «Спартака» в сезоне-2025/26 рассчитан на 44 692 зрителя. На сайте клуба указана общая вместимость 45 360 человек.

Сайт «Спартака» лёг из-за наплыва желающих купить билеты на дерби с ЦСКА
По этому показателю «Лукойл Арена» остаётся второй футбольной площадкой Москвы после «Лужников». Поэтому кубковое дерби фактически пройдёт при полном стадионе.

Интерес к встрече объясняется не только вывеской. «Спартак» и ЦСКА сыграют в финале пути регионов Кубка России, а победитель получит шанс выйти в суперфинал турнира.

Там сильнейшего в московском дерби будет ждать победитель финала пути РПЛ. За это место борются «Динамо» и «Краснодар».

Матч «Спартака» и ЦСКА станет одним из главных событий недели в российском футболе. Для обеих команд это возможность не только выиграть принципиальное дерби, но и продолжить борьбу за трофей.

Марина Фещенко
