Аншлаг на дерби: все билеты на кубковый матч «Спартака» и ЦСКА раскуплены

Все билеты на матч Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА проданы. Об этом сообщили в телеграм-канале красно-белых. Встреча пройдёт в среду в Москве на «Лукойл Арене». Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

По данным Российской премьер-лиги, домашний стадион «Спартака» в сезоне-2025/26 рассчитан на 44 692 зрителя. На сайте клуба указана общая вместимость 45 360 человек.

По этому показателю «Лукойл Арена» остаётся второй футбольной площадкой Москвы после «Лужников». Поэтому кубковое дерби фактически пройдёт при полном стадионе.

Интерес к встрече объясняется не только вывеской. «Спартак» и ЦСКА сыграют в финале пути регионов Кубка России, а победитель получит шанс выйти в суперфинал турнира.

Там сильнейшего в московском дерби будет ждать победитель финала пути РПЛ. За это место борются «Динамо» и «Краснодар».

Матч «Спартака» и ЦСКА станет одним из главных событий недели в российском футболе. Для обеих команд это возможность не только выиграть принципиальное дерби, но и продолжить борьбу за трофей.