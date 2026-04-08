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Регион
Опубликовано 8 апреля, 20:26

«Спартак» прошёл «Зенит» и сыграет c ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России

Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

В Петербурге на «Газпром-Арене» завершился полуфинал «Пути регионов» Кубка России. «Спартак» в серии пенальти обыграл «Зенит» и вышел в финал сетки. Основное время завершилось без голов — 0:0. На 44-й минуте гости могли открыть счёт, но Эсекьель Барко не реализовал пенальти — удар отразил вратарь Евгений Латышонок.

Перед самой концовкой красно-белые заменили вратаря Александра Максименко на Илью Помазуна. И москвичи оказались сильнее в послематчевой серии — 7:6. В финале «Пути регионов» «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч пройдёт на «Лукойл-Арене» в начале мая.

Победитель этого противостояния в суперфинале Кубка России сыграет с сильнейшей командой «Пути РПЛ», где в финале встречаются московское «Динамо» и «Краснодар». Решающий матч турнира состоится 24 мая в «Лужниках».

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Артём Гапоненко
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