«Арсенал» стал первым финалистом Лиги чемпионов после победы над «Атлетико»

Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв мадридский «Атлетико» по сумме двух матчей со счётом 2:1. Ответная встреча завершилась победой британцев со счётом 1:0 и прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

«Арсенал» вышел в финал Лиги Чемпионов. Видео © X / Arsenal

Единственный мяч забил Букайо Сака на 44-й минуте. Этот гол определил исход противостояния. Первый матч в Мадриде завершился со счётом 1:1. Для клуба это второй финал Лиги чемпионов в истории: в 2006 году команда уступила «Барселоне» в решающем матче в Париже.

В нынешнем сезоне лондонцы выиграли все матчи группового этапа (8 из 8), а в плей-офф прошли «Байер» (3:1 по сумме двух встреч), «Спортинг» (1:0) и «Атлетико». Беспроигрышная серия в турнире достигла 14 матчей. Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Соперником «Арсенала» станет победитель пары «Бавария» — «Пари Сен-Жермен».

А ранее часть фанатов мадридского «Реала» обратилась к руководству клуба с требованием расстаться с форвардом Килианом Мбаппе. Болельщики испанского клуба выступили с инициативой, выразив недовольство игрой французского нападающего. Кампания по сбору подписей быстро набрала обороты: уже в первые часы к ней присоединились более 70 тысяч человек. В итоге общее количество подписавших превысило 142 тысячи.