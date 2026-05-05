ФК «Уфа» оспорит техническое поражение за неявку на матч из-за БПЛА

Футбольный клуб «Уфа» может подать апелляцию на решение о техническом поражении в матче против «СКА-Хабаровска». Об этом заявил главный тренер команды Омари Тетрадзе.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил «Уфе» поражение со счётом 0:3 за неявку на игру 32-го тура Первой лиги. Встреча должна была пройти 3 мая в Хабаровске.

«Мы будем подавать апелляцию. Я не понимаю, на каком основании они приняли такое решение. <...> Это форс‑мажорная ситуация, которая от нас не зависела. Так получилось», — цитирует Тетрадзе «Матч ТВ».

Напомним, команда не смогла вылететь на матч из-за закрытия аэропорта. После решения КДК «СКА-Хабаровск» набрал 38 очков и поднялся на 13-е место, а «Уфа» осталась на 15-й позиции с 31 баллом.