«Забили» на игру: Футболисты бросились вытаскивать скорую с мокрого поля

В матче второй лиги Румынии между «Волунтари» и «Бихором» произошёл необычный случай — игроки обеих команд забыли о соперничестве и вместе вытолкали застрявшую на мокром поле машину скорой помощи. Этот момент стал одним из самых обсуждаемых в туре.

Игра проходила под сильным дождём. В добавленное время второго тайма на поле выехала скорая — медики спешили к травмированному защитнику «Волунтари» Александру Гица. Но из-за размокшего газона машина застряла в луже.

Футболисты обеих команд бросились на помощь и всем составом вытолкали автомобиль с поля. Это не только задержало игру, но и стало символом взаимовыручки между соперниками.

Для «Волунтари» победа (2:1) была важна в борьбе за выход в класс выше. «Бихор», хоть и проиграл, проявил себя с хорошей стороны. Историю подхватили румынские и европейские СМИ. Болельщики и эксперты отметили, что такие моменты напоминают о главных ценностях футбола — человечности и уважении. Травма Гица, по предварительным данным, не слишком серьёзная — он вернётся в строй через несколько недель. Руководство лиги пообещало проверить состояние полей и готовность стадионов.

