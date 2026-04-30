Мир объединяется футболом: Иран подтвердил участие сборной в ЧМ-2026

Сборная Ирана по футболу выступит на чемпионате мира 2026 года. Об этом заявил глава ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации.

По его словам, иранская команда примет участие в турнире и будет играть в США. Инфантино подчеркнул, что футбол должен объединять людей.

«Сборная Ирана будет принимать участие в чемпионате мира. Команда будет играть в США. Причина проста: нам нужно объединяться, чтобы люди были вместе. Вот в чём наша ответственность. Мир объединяется футболом», — сказал он.

Тема участия Ирана обсуждалась после заявления министра спорта страны Ахмада Доньямали: он сообщил, что национальная команда не поедет на чемпионат мира. Однако позже генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон заявил, что уведомлений об отказе от иранской стороны не поступало.

После этого президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что сборная не будет бойкотировать турнир. При этом организация обсуждала с ФИФА возможность переноса матчей команды в Мексику. В итоге ФИФА отказалась переносить матчи сборной Ирана на ЧМ-2026 из США. В Америке тем временем ожидают приезд сборной Ирана на чемпионат мира по футболу.