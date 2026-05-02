Футболисты «Уфы» не смогли вылететь на матч в Хабаровск из-за закрытого неба
Игроки ФК «Уфа». Обложка © Telegram / ФК «Уфа»
Футбольный клуб «Уфа» не смог вылететь на матч в Хабаровск против СКА. Об этом сообщила пресс-служба башкирской команды.
Причиной стала задержка рейса Уфа – Новосибирск, превысившая 4 часа. В аэропорту ввели режим «Ковёр», а над всей территорией республики закрыли воздушное пространство.
Самолёт так и не вылетел. Возможности сделать пересадку в новосибирском аэропорту для дальнейшего следования в Хабаровск у игроков не оказалось, билеты на рейс аннулировали. Команда остаётся в Уфе. Футболисты будут ждать решения руководства ФНЛ и РФС.
Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.