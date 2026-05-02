2 мая, 16:01

Футболисты «Уфы» не смогли вылететь на матч в Хабаровск из-за закрытого неба

Футбольный клуб «Уфа» не смог вылететь на матч в Хабаровск против СКА. Об этом сообщила пресс-служба башкирской команды.

Причиной стала задержка рейса Уфа – Новосибирск, превысившая 4 часа. В аэропорту ввели режим «Ковёр», а над всей территорией республики закрыли воздушное пространство.

Самолёт так и не вылетел. Возможности сделать пересадку в новосибирском аэропорту для дальнейшего следования в Хабаровск у игроков не оказалось, билеты на рейс аннулировали. Команда остаётся в Уфе. Футболисты будут ждать решения руководства ФНЛ и РФС.

Ранее футболист самарских «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов был госпитализирован без сознания после столкновения с игроком «Спартака» во время матча. На тот момент врачам удалось стабилизировать состояние 27-летнего спортсмена. Клуб опубликовал снимок Ахметова в больничной палате и передал его обращение к болельщикам.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Юрий Лысенко
