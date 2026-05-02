Игрок «Крыльев» обратился к фанатам из больницы после «нокаута» на матче

Футболист самарских «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов, госпитализированный без сознания после столкновения с игроком «Спартака» во время матча, до сих пор находится в больнице. Врачам удалось стабилизировать состояние 27-летнего спортсмена. Клуб показал фото Ахметова в больничной палате и передал его обращение к поклонникам.

«Друзья, слава богу, у меня всё хорошо. Состояние стабилизировалось! Спасибо всем вам за поддержку и теплые слова, которые я получаю до сих пор от многих людей, мне очень приятны все ваши пожелания! Вчера была настоящая битва, и мы все очень рады, что добыли в ней три очка», — приводятся слова футболиста в телеграм-канале «Крыльев».

Напомним, в Самаре во время матча 28-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» произошёл страшный эпизод. Полузащитник хозяев Ильзат Ахметов потерял сознание после столкновения головами с защитником гостей Кристофером Ву. Инцидент случился на 72-й минуте встречи. Оба футболиста одновременно прыгнули за верховым мячом и жёстко столкнулись. Камерунец Ву отделался рассечением, а 27-летний Ахметов рухнул на газон без сознания. В больнице у спортсмена диагностировали сотрясение мозга.