Футболист «Крыльев Советов» Ахметов потерял сознание после столкновения головами

В Самаре во время матча 28-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» произошёл страшный эпизод. Полузащитник хозяев Ильзат Ахметов потерял сознание после столкновения головами с защитником гостей Кристофером Ву.

Инцидент случился на 72-й минуте встречи. Оба футболиста одновременно прыгнули за верховым мячом и жёстко столкнулись. Камерунец Ву отделался рассечением, а Ахметов рухнул на газон без сознания. Медицинская бригада оперативно привела игрока в чувство, после чего его унесли с поля на носилках. О состоянии 27-летнего полузащитника «Крыльев» на данный момент не сообщается.

Напомним, в стартовом матче 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счётом 2:1. У победителей отличились Фернандо Костанца (с пенальти на 13-й минуте) и Кирилл Печенин (77-я), у проигравших — Манфред Угальде (64-я). Самарцы одержали вторую победу подряд, набрали 29 очков и поднялись на 10-е место, а «Спартак» с 48 очками остался на 4-м. Ранее «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» (2:0).