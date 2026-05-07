«Краснодар» и «Спартак» разыграют Кубок России

«Краснодар» стал победителем финала «Пути РПЛ» Кубка России сезона 2025/2026, обыграв московское «Динамо» по итогам серии пенальти. В Суперфинале команда сыграет с московским «Спартаком». Игра состоится 24 мая на стадионе «Лужники».

Как и первая встреча в Москве, ответная игра в Краснодаре прошла без забитых мячей. Судьба путёвки в решающий матч турнира определялась в серии пенальти, где точнее оказался «Краснодар» — 6:5.

«Краснодар» дважды играл в финале Кубка России (сезоны 2013/14 и 2022/23), но оба раза проиграл. «Спартак» обладает рекордом, десять раз выигрывав национальный кубок. Последний раз москвичи праздновали успех в сезоне 2005/06.