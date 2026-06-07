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7 июня, 20:43

Трёхкратный чемпион НБА Стэйси Кинг умер на 60-м году жизни

Стэйси Кинг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / staceyking21

Стэйси Кинг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / staceyking21

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Стэйси Кинг скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Чикаго Буллз».

Причина смерти не уточняется.

Кинг становился чемпионом НБА в составе «Чикаго» в 1991, 1992 и 1993 годах. В дальнейшем он выступал в лиге за «Миннесоту», «Бостон», «Майами» и «Даллас».

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Артём Гапоненко
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