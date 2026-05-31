Мозг умершего хоккеиста-чемпиона Клода Лемьё передадут учёным

Семья ушедшего из жизни канадского хоккеиста Клода Лемьё приняла решение передать его мозг в Бостонский университет для изучения хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ) — заболевания, вызванного повторяющимися черепно-мозговыми травмами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление родных.

«Клод посвятил свою карьеру после окончания выступлений помощи следующему поколению, он работал агентом. Позволив связать его имя с этим исследованием, мы надеемся, что его жизнь сможет внести вклад в большее понимание, более честные разговоры и лучшую защиту спортсменов и семей в ближайшие годы», — цитирует AP заявление семьи.

Тело 60-летнего экс-хоккеиста обнаружил его сын в складском помещении после того, как родные забеспокоились из-за долгого отсутствия. О смерти Клода Лемьё стало известно 28 мая.

Напомним, Клоду Лемьё было 60 лет. В последний раз он появился на публике в минувший понедельник, 25 мая, когда пронёс факел на льду арены Bell Centre перед третьим матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли. За карьеру он выступал за шесть клубов НХЛ, набрал 786 очков в 1215 матчах и заработал репутацию жёсткого, но результативного игрока; главным своим достижением Лемьё считал приз самому ценному хоккеисту плей-офф — «Конн Смайт Трофи» (1995 год). Он трижды выигрывал Кубок Стэнли: с «Монреалем» (1986), «Нью-Джерси» (1995, 2000) и «Колорадо» (1996). Хоккеист завершил выступления в 2009 году.