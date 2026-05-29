Раскрыта причина смерти четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Лемьё

Обнаружил бездыханное тело хоккеиста его родной сын. Когда Лемьё не явился домой в условленное время, родственники встревожились и начали поиски, которые привели их в одно из складских помещений, где и находился спортсмен.

Напомним, Клоду Лемьё было 60 год. В последний раз он появлялся на публике в минувший понедельник, 25 мая, когда пронёс факел на льду арены Bell Centre перед стартом третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли. За карьеру он выступал за шесть клубов НХЛ, набрал 786 очков в 1215 матчах и заработал репутацию жёсткого, но результативного игрока. Главным своим достижением Лемьё считал полученный в 1995 году приз самому ценному хоккеисту плей-офф — «Конн Смайт Трофи». Он завершил выступления в 2009 году, оставив яркий след в лиге.