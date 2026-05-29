Раскрыта причина смерти четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Лемьё
TMZ: Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемьё покончил с собой
Стали известны обстоятельства гибели канадского хоккеиста Клода Лемьё, четырежды поднимавшего над головой Кубок Стэнли. Согласно данным портала TMZ Sports, прославленный спортсмен свёл счёты с жизнью.
Обнаружил бездыханное тело хоккеиста его родной сын. Когда Лемьё не явился домой в условленное время, родственники встревожились и начали поиски, которые привели их в одно из складских помещений, где и находился спортсмен.
На данный момент никаких иных официальных подробностей о случившемся не приводится.
Напомним, Клоду Лемьё было 60 год. В последний раз он появлялся на публике в минувший понедельник, 25 мая, когда пронёс факел на льду арены Bell Centre перед стартом третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли. За карьеру он выступал за шесть клубов НХЛ, набрал 786 очков в 1215 матчах и заработал репутацию жёсткого, но результативного игрока. Главным своим достижением Лемьё считал полученный в 1995 году приз самому ценному хоккеисту плей-офф — «Конн Смайт Трофи». Он завершил выступления в 2009 году, оставив яркий след в лиге.
