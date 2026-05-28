Четырёхкратный чемпион НХЛ Клод Лемьё умер в 60 лет

На 61-м году жизни скончался известный канадский хоккеист Клод Лемьё. Об этом передаёт спортивный канал TSN. Причины ухода из жизни пока не разглашаются.

Последний раз прославленный форвард появлялся на публике в минувший понедельник, 25 мая. Тогда он пронёс факел на льду арены Bell Centre перед стартом третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли, в котором «Монреаль» встречался с «Каролиной».

За свою профессиональную карьеру Лемьё выступал за шесть клубов Национальной хоккейной лиги: «Монреаль Канадиенс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Колорадо Эвеланш», «Финикс Койотис», «Даллас Старз» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего он провёл в лиге 1215 матчей, в которых забросил 379 шайб и отдал 407 голевых передач, набрав 786 очков. За свою агрессивную игру он также заработал 1777 штрафных минут.

Лемьё завершил игровую карьеру в 2009 году. Главным индивидуальным достижением хоккеиста стал приз «Конн Смайт Трофи», который он получил в 1995 году. Эта награда вручается самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги.

