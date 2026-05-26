Бывший футболист сборной Греции Андзас Параскевас умер в 48 лет

Бывший футболист сборной Греции Андзас Параскевас скончался в возрасте 48 лет, сообщается на сайте «Олимпиакоса», за который выступал почивший. Руководство клуба разместило некролог на официальном ресурсе. Причины смерти экс-защитника не уточняются.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Андзаса», — говорится в сообщении.

Большую часть карьеры Параскевас выступал за «Олимпиакос». В составе этого клуба он стал семикратным чемпионом страны. Команда лидировала в греческом футболе в тот период и Параскевас внёс в её успехи значительный вклад.

Защитник также играл за сборную Греции. В его активе 26 матчей в составе национальной команды. Он участвовал в финальной части Евро-2008. На чемпионат Европы 2004 года Параскевас в заявку не попал. Тот турнир греки выиграли. Спортсмен поддерживал команду в качестве болельщика.

