Бывший футболист сборной Греции Андзас Параскевас умер в 48 лет
Андзас Параскевас. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olympiacosfc
Бывший футболист сборной Греции Андзас Параскевас скончался в возрасте 48 лет, сообщается на сайте «Олимпиакоса», за который выступал почивший. Руководство клуба разместило некролог на официальном ресурсе. Причины смерти экс-защитника не уточняются.
«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Андзаса», — говорится в сообщении.
Большую часть карьеры Параскевас выступал за «Олимпиакос». В составе этого клуба он стал семикратным чемпионом страны. Команда лидировала в греческом футболе в тот период и Параскевас внёс в её успехи значительный вклад.
Защитник также играл за сборную Греции. В его активе 26 матчей в составе национальной команды. Он участвовал в финальной части Евро-2008. На чемпионат Европы 2004 года Параскевас в заявку не попал. Тот турнир греки выиграли. Спортсмен поддерживал команду в качестве болельщика.
Ранее в Бразилии скоропостижно скончался известный 22-летний бодибилдер Ганли Габриэль. Его доставили в больницу 23 мая в состоянии комы. Близкие нашли спортсмена в бессознательном состоянии на кухне. Врачи не смогли спасти молодого человека. Причины гибели так и не удалось установить. Специалисты предполагают — у молодого человека случился приступ гипогликемии. Расследование продолжается.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.