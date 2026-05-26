Таинственный приступ оборвал жизнь 22-летнего бодибилдера, ставшего звездой соцсетей

В Бразилии скоропостижно скончался известный 22-летний бодибилдер Ганли Габриэль. Его доставили в больницу 23 мая в состоянии комы после того, как близкие нашли спортсмена в бессознательном состоянии на кухне. Врачи не смогли спасти молодого человека. Об этом сообщает Daily Star.

Полиция сочла смерть Габриэля загадочной. Причины гибели так и не удалось установить. Предположительно, у молодого человека мог случиться приступ гипогликемии. Известно, что бодибилдер придерживался собственных диет для «формирования» мышц, но к врачам не ходил.

Габриэль родился в Сан-Паулу. До бодибилдинга он соревновался на профессиональном уровне в играх по франшизе Pokémon. Затем молодой человек перекинулся на силовые тренировки и бодибилдинг.

Ранее ушёл из жизни бывший игрок футбольного «Спартака» и сборной СССР Сергей Рожков. Ему было 83 года. Он скончался после продолжительной болезни.