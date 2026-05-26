Умер легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз

Мир джаза понёс невосполнимую потерю. Американский саксофонист, один из самых влиятельных музыкантов XX века Сонни Роллинз (настоящее имя – Уолтер Теодор Роллинз) скончался на 96-м году жизни. Печальное известие появилось на официальном сайте музыканта.

«С глубокой печалью и безграничной любовью мы сообщаем о кончине Сонни Роллинза. «Колосс саксофона» скончался 25 мая 2026 года у себя дома в Вудстоке, штат Нью-Йорк, в возрасте 95 лет», – говорится в заявлении.

Роллинз начал свою карьеру в середине 1940-х и быстро стал одной из ключевых фигур джаза. Он играл с Майлзом Дэвисом, Чарли Паркером и Телониусом Монком, а его альбомы «Saxophone Colossus», «Way Out West» и «The Bridge» считаются классикой жанра. Музыкант был известен своей способностью импровизировать часами и создавать мелодии, которые запоминались с первого раза.

