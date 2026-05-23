Умер саксофонист Дик Пэрри, сотрудничавший с Pink Floyd

Саксофонист Дик Пэрри, прославившийся в качестве сессионного музыканта и много лет сотрудничавший с британской рок-группой Pink Floyd, скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщил один из лидеров Pink Floyd Дэвид Гилмор.

«Сегодня утром скончался мой дорогой друг Дик Пэрри. С семнадцати лет я играл в группах вместе с Диком, который играл на саксофоне, в том числе в Pink Floyd. Его чувство ритма и тембр делали его игру на саксофоне неповторимой — это неповторимый почерк необыкновенной красоты, знакомый миллионам и составляющий важную часть таких песен, как «Shine On You Crazy Diamond», «Wish You Were Here», «Us and Them» и «Money», — пишет Гилмор.

Пэрри также выступал в составе группы Гилмора во время тура «On An Island». Кроме того, он принял участие в концерте Live 8, где Pink Floyd временно воссоединились с Риком Райтом.

