Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА «Новости» заявил, что считает киевский режим нацистским, а демократию на Украине — уничтоженной.

«Нельзя запрещать русский язык. Вы не можете заниматься всем этим нацистским дерьмом со Степаном Бандерой и при этом называть себя демократией», — считает музыкант.

По словам Уотерса, демократия на Украине перестала существовать после того, как там был совершён незаконный государственный переворот.

«Что ж, у этого есть и обратная сторона, которая заключается в том, что вы полностью разделяете страну, и она уже ни в коей мере не демократическая. И с этим они живут сейчас», — заключил основатель группы Pink Floyd.

Ранее Уотерс сообщил, что поезда голливудской звезды Анджелины Джоли на Украину прямо свидетельствует о её невежестве, поскольку она совершенно ничего не знает про конфликт между Москвой и Киевом, а его причины её и подавно не интересуют. Он напомнил, что до войны ситуацию довело именно расширение НАТО на восток, чего Североатлантический альянс многократно обещал не делать. Уотерс уверен, что и Шон Пенн, и Боно, и Дэвид Гилмор при выборе позиции руководствовались лишь пропагандой, не желая разобраться в ситуации.