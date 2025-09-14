Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что восточные регионы Украины должны сами решать, хотят ли они оставаться в составе страны или присоединиться к России. Музыкант отметил, что в русскоязычных областях настроения сильно отличаются от Киева и западных регионов, где преобладает антироссийская риторика.

По словам Уотерса, референдумы на этих территориях могли бы стать способом закончить конфликт и дать местным жителям возможность самостоятельно определить свою судьбу. Он подчеркнул, что Украина выглядит глубоко разделённой: в Киеве и на Западе преобладают антироссийские настроения, а на востоке население настроено более пророссийски.

«Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры, или стать частью Российской Федерации», – сказал он, выступая по видеосвязи на протесте в Берлине.