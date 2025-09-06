Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 сентября, 11:49

США советуют Украине забыть о территориях и сосредоточиться на вопросе поважнее

Nation: Украине придётся пойти на серьёзные уступки для урегулирования конфликта

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/PX Media

Украине предстоит пойти на значительные уступки в ходе возможных мирных переговоров с Россией. К такому выводу пришел американский журнал Nation, проанализировавший текущую ситуацию.

«Если в мирных переговорах наметится прогресс, Киеву придётся пойти на болезненные уступки. Россию нельзя заставить уйти с большой части контролируемой её войсками территории», — сказано в публикации.

В материале издания утверждается, что сохранение Украины как дееспособного государства является более приоритетной задачей, чем вопрос контроля над отдельными территориями. Автор приходит к выводу, что текущая военная реальность делает возврат всех потерянных земель маловероятным сценарием.

Армия России продолжает освобождать территорию новых регионов РФ. 4 сентября в Минобороны сообщили, что территория ДНР была полностью взята под контроль в зоне ответственности группировки войск «Восток».

BannerImage
Юрий Лысенко
