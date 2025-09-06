США советуют Украине забыть о территориях и сосредоточиться на вопросе поважнее

Украине предстоит пойти на значительные уступки в ходе возможных мирных переговоров с Россией. К такому выводу пришел американский журнал Nation, проанализировавший текущую ситуацию.

«Если в мирных переговорах наметится прогресс, Киеву придётся пойти на болезненные уступки. Россию нельзя заставить уйти с большой части контролируемой её войсками территории», — сказано в публикации.

В материале издания утверждается, что сохранение Украины как дееспособного государства является более приоритетной задачей, чем вопрос контроля над отдельными территориями. Автор приходит к выводу, что текущая военная реальность делает возврат всех потерянных земель маловероятным сценарием.