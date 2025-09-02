Медведев напомнил Стуббу об утраченных территориях после слов о «победе над СССР»
Медведев назвал слова Стубба о победе над СССР подсказкой для клоуна в Киеве
Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова финского президента Александра Стубба о «победе» Финляндии в войне с СССР, несмотря на территориальные потери. По мнению политика, это заявление служит своего рода инструкцией для Киева, как следует преподносить будущую «победу» Украины.
«Финляндия победила СССР в войне, сказал Стубб. Ну, эти победы прекрасно видны на карте утраченных Финляндией территорий. Это, очевидно, является подсказкой для наркоманского клоуна в Киеве относительно того, как объяснить грядущую »победу», — написал Медведев в соцсети X, прикрепив карту.
Фото © X / Дмитрий Медведев
Напомним, ранее Стубб в интервью изданию Economist заявил о «победе» Финляндии в войне с СССР в 1944 году. По словам политика, Украина сейчас находится в лучшем положении, нежели Финляндия, поскольку у неё есть союзники и поддержка извне. По договору с СССР от 1944 года финны потеряли около 10% территории.