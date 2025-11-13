Поезда голливудской звезды Анджелины Джоли на Украину прямо свидетельствует о её невежестве, поскольку она совершенно ничего не знает про конфликт между Москвой и Киевом, а его причины её и подавно не интересуют. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Он напомнил, что до войны ситуацию довело именно расширение НАТО на восток, чего Североатлантический альянс многократно обещал не делать.

«Анджелина Джоли не знает этого. Они «тёмные»: и Шон Пенн, и Боно, и Дэвид Гилмор, они все абсолютные невежды», — утверждает музыкант.

Уотерс уверен, что все эти артисты при выборе позиции руководствовались лишь пропагандой, не желая разобраться в ситуации.