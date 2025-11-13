«Они тёмные»: Лидер Pink Floyd записал Анджелину Джоли в невежды за пиар-тур по Украине
Основатель Pink Floyd упрекнул Джоли в невежестве из-за её поездки в Херсон
Поезда голливудской звезды Анджелины Джоли на Украину прямо свидетельствует о её невежестве, поскольку она совершенно ничего не знает про конфликт между Москвой и Киевом, а его причины её и подавно не интересуют. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Он напомнил, что до войны ситуацию довело именно расширение НАТО на восток, чего Североатлантический альянс многократно обещал не делать.
«Анджелина Джоли не знает этого. Они «тёмные»: и Шон Пенн, и Боно, и Дэвид Гилмор, они все абсолютные невежды», — утверждает музыкант.
Уотерс уверен, что все эти артисты при выборе позиции руководствовались лишь пропагандой, не желая разобраться в ситуации.
Напомним, что недавно Джоли побывала в Херсоне с гуманитарной миссией и наделала там кучу фотографий. Её пиар-акция была омрачена задержанием её водителя Дмитрия Пищикова, которого николаевский военкомат обязал явиться для службы в ВСУ. В итоге кинозвезде пришлось тащиться в Николаев, чтобы вызволить его из лап ТЦК. Военкомы повиновались, из-за чего украинцы пришли в бешенство, ведь к ним такого снисхождения никто не проявляет.
