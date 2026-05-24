Мэр Нальчика Таймураз Ахохов умер на 55-м году жизни

Глава администрации Нальчика Таймураз Ахохов умер 24 мая. Информацию подтвердили в аппарате руководства Кабардино-Балкарии.

Мэру было 54 года. Точные причины случившегося пока не раскрываются.

В администрации региона уточнили, что на ответственную должность он заступил 2 апреля 2018 года. Спустя два месяца, 8 июня, его кандидатура прошла финальное утверждение.

Будущий управленец родился в городе Баксане в 1971 году. За плечами у него остался большой профессиональный путь в госструктурах.

В разные годы Таймураз Ахохов трудился в налоговых органах республики. Также его биография связана с работой в управлении налоговых преступлений МВД по КБР. Позже он перешёл в Министерство труда и социальной защиты региона, где также занимал руководящие посты.

Дата и место церемонии прощания пока не объявлены.