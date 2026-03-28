Имущество умершего экс-мэра Вологды Шулепова обратят в доход государства

Вологодский городской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова, умершего в 2025 году. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Суд постановил изъять все объекты недвижимости, транспортные средства марок Lexus и BMW, маломерное судно, а также денежные средства, принадлежавшие экс-чиновнику. Производство по делу приостанавливалось после смерти Шулепова для определения его правопреёмников, а затем было возобновлено.

Шулепов занимал пост мэра Вологды с 2008 по 2016 год, позднее был депутатом Госдумы. В 2024 году его арестовали по обвинению в коррупции, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. В ноябре того же года, находясь в СИЗО, он перенёс инсульт, лишился речи (позже она вернулась после операции), а в декабре был переведён в реанимацию с кардиостимулятором. Экс-мэр скончался в областной клинической больнице 17 сентября 2025 года.

Ранее суд в Москве постановил изъять у бывшего главы парламента Иркутской области Виктора Круглова имущество на сумму больше 1,2 миллиарда рублей. По решению суда, государство забрало доли в компаниях, ценные бумаги и деньги со счетов, которые принадлежали ему и его родственникам. Суд согласился с доводами о том, что это имущество было получено незаконным способом.