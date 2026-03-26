Активы на 100 млн рублей нашли у депутата, который хочет ограничить работу СМИ

Автор резонансного предложения об ограничении работы СМИ, депутат Госсовета Татарстана Марат Галиев, оказался обладателем недвижимости общей стоимостью более 100 млн рублей. Большую часть имущества он приобрёл в последние несколько лет, когда его компания находилась в центре экологического скандала, сообщает Telegram-канал «База» со ссылкой на собственные источники.

В портфель народного избранника входят два дома, квартира в элитном жилом комплексе Казани, пять земельных участков и ещё десять различных хозяйственных объектов. В посёлке Кызыл под Казанью Галиев, предположительно, собрал практически всю улицу: в его собственности там два дома площадью 86 и 502 квадратных метра, а также три участка общей площадью более тысячи «квадратов». Рядом находится земля под хранилище отходов, принадлежащая компании депутата.

В центре Казани парламентарий владеет просторной квартирой почти на 250 квадратных метров в элитном ЖК «Лазурные небеса». Цены на жилье в этом комплексе с зеркальным фасадом и видовой площадкой стартуют от 50 млн рублей. Кроме того, в собственности Галиева три участка для личного подсобного хозяйства в разных посёлках Татарстана общей площадью более 7 тысяч квадратных метров, а также коммерческая недвижимость в Нижневартовске.

Более половины перечисленных активов депутат приобрёл в 2023–2025 годах. В этот период активисты и журналисты проводили экологическое расследование в отношении его предприятия по утилизации отходов, а сам парламентарий параллельно занимался бизнесом, депутатской деятельностью и службой в вооружённых силах, пытаясь судиться с оппонентами.

Напомним, ранее Галиев предложил ограничить работу СМИ — запретить писать «по мнению», «источники сообщают» в обвинительном контексте до вступления решения суда в законную силу. Также под частичный запрет могут попасть журналистские проверки и расследования. Инициатива поступила Совет законодателей для экспертной оценки.