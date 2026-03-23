Право на интернет хотят закрепить отдельно: В Госдуму внесут проект о цифровых свободах

В ЛДПР разработали законопроект о гарантиях цифровых прав граждан России. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

По его словам, инициатива появилась после обращений россиян, обеспокоенных ограничениями в работе интернета и связи. В партии считают, что людям нужны чёткие гарантии доступа к привычной цифровой инфраструктуре.

Документ предлагает закрепить право на доступ в интернет, свободу выражения мнений в сети, возможность самостоятельно выбирать способы онлайн-общения, а также конфиденциальность и защиту персональных данных .Слуцкий отметил, что проект ещё будут дорабатывать. К этой работе собираются подключить профессиональные сообщества, экспертов и представителей бизнеса.

Кроме того, депутаты ЛДПР намерены вынести тему и на площадки региональных законодательных собраний. Таким образом, партия предлагает оформить цифровые свободы россиян в отдельный закон. Речь идёт как о доступе к информации, так и о защите данных и правах пользователей в интернете.

