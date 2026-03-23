Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 15:04

Право на интернет хотят закрепить отдельно: В Госдуму внесут проект о цифровых свободах

ЛДПР подготовила законопроект о гарантиях цифровых прав россиян

Обложка © Life.ru

В ЛДПР разработали законопроект о гарантиях цифровых прав граждан России. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

По его словам, инициатива появилась после обращений россиян, обеспокоенных ограничениями в работе интернета и связи. В партии считают, что людям нужны чёткие гарантии доступа к привычной цифровой инфраструктуре.

Документ предлагает закрепить право на доступ в интернет, свободу выражения мнений в сети, возможность самостоятельно выбирать способы онлайн-общения, а также конфиденциальность и защиту персональных данных .Слуцкий отметил, что проект ещё будут дорабатывать. К этой работе собираются подключить профессиональные сообщества, экспертов и представителей бизнеса.

Поиск экстремистских материалов в 2025 году: что запрещено, какой штраф и первое дело в России
Кроме того, депутаты ЛДПР намерены вынести тему и на площадки региональных законодательных собраний. Таким образом, партия предлагает оформить цифровые свободы россиян в отдельный закон. Речь идёт как о доступе к информации, так и о защите данных и правах пользователей в интернете.

Ранее Life.ru писал, что в России начали замедлять домашний интернет. Интернет-провайдер «Дом.ру» ввёл ограничения скорости для части абонентов в нескольких крупных городах нашей страны. Новые правила касаются клиентов, чей ежемесячный трафик превышает 3 ТБ.

Спасите наших детей от Twitch! Психологи в ужасе от того, чему учат интернет-кумиры
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Госдума
  • лдпр
  • Законы
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar