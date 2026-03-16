В России начали замедлять домашний интернет

Интернет-провайдер «Дом.ру» ввёл ограничения скорости для части абонентов в нескольких крупных городах России. Новые правила касаются клиентов, чей ежемесячный трафик превышает 3 ТБ. При достижении этого порога скорость проводного интернета автоматически снижается до 50 Мбит/с до конца расчётного периода. Ограничения начали действовать в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге с февраля 2026 года.

В материнской компании «ЭР-Телеком Холдинг» пояснили, что такие объёмы трафика обычно связаны с коммерческой деятельностью, а не с личным использованием. По данным оператора, около 85% абонентов укладываются в 500 ГБ в месяц, поэтому под ограничения могут попасть менее 1% пользователей.

Тем, кто превысил лимит, предлагают либо доплатить за сохранение скорости, либо дождаться автоматического снятия ограничений в следующем месяце.

Федеральная антимонопольная служба намерена проверить действия провайдера и запросит у компании экономическое и технологическое обоснование нововведения, пишет RG.ru. А Ростелекоме разделяют обеспокоенность аномальными объёмами потребляемого трафика, которые могут отражаться на работоспособности сети в целом сегменте. там считают нужным сохранить баланс и возможность получения всеми абонентами услуг без снижения их качества.

Ранее Life.ru писал о том, что платёж за интернет может вырасти в несколько раз из-за забытых дополнительных услуг. IT-эксперт Сергей Скворцов объяснил, что это маркетинговая уловка провайдеров. При подключении менеджеры предлагают «подарочные» опции — антивирусы, онлайн-кинотеатры, облачные хранилища. В первый месяц они бесплатны, а затем автоматически становятся платными. Формально компании действуют в рамках закона: условия озвучиваются, абонент даёт устное согласие. Однако в момент подключения клиент сосредоточен на тарифе и скорости, а о «бонусах» забывает.