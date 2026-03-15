В Смоленской области ограничили мобильный интернет из-за угрозы атак БПЛА

Губернатор Смоленской области Василий Анохин обратился к жителям региона в связи с сохраняющейся опасностью беспилотных летательных аппаратов. В целях безопасности людей и защиты объектов инфраструктуры в области временно ограничена работа мобильного интернета.

«Эта мера принята исключительно в целях обеспечения безопасности людей и сохранения объектов инфраструктуры. Главным приоритетом для нас остаётся безопасность жителей. Исходя из этого принимаются решения оперативного штаба», — объяснил глава региона.

Жителей призывают соблюдать меры предосторожности: во время работы ПВО не подходить к окнам и не снимать на фото и видео действия военных. При обнаружении обломков беспилотников нельзя приближаться к ним — необходимо сообщить о находке по номеру 112.

В регионе также действует запрет на распространение любой информации о последствиях применения БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ, местах охраны критически важных объектов.

Ростовская область минувшей ночью подверглась масштабной воздушной атаке со стороны ВСУ. Под удар попали сразу шесть городов и девять районов региона. Силы противовоздушной обороны сбили порядка 40 вражеских беспилотников.