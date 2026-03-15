Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 13:32

В Смоленской области ограничили мобильный интернет из-за угрозы атак БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Губернатор Смоленской области Василий Анохин обратился к жителям региона в связи с сохраняющейся опасностью беспилотных летательных аппаратов. В целях безопасности людей и защиты объектов инфраструктуры в области временно ограничена работа мобильного интернета.

«Эта мера принята исключительно в целях обеспечения безопасности людей и сохранения объектов инфраструктуры. Главным приоритетом для нас остаётся безопасность жителей. Исходя из этого принимаются решения оперативного штаба», — объяснил глава региона.

Жителей призывают соблюдать меры предосторожности: во время работы ПВО не подходить к окнам и не снимать на фото и видео действия военных. При обнаружении обломков беспилотников нельзя приближаться к ним — необходимо сообщить о находке по номеру 112.

В регионе также действует запрет на распространение любой информации о последствиях применения БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ, местах охраны критически важных объектов.

ПВО сбила ещё восемь БПЛА на подлёте к Москве – за утро уничтожено 26 дронов

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar