Ростовскую область ночью атаковали около 40 украинских БПЛА

Ростовская область ночью в воскресенье пережила масштабную воздушную атаку со стороны ВСУ – вражеские беспилотники атаковали сразу шесть городов и девять районов региона. Утром 15 марта губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили порядка 40 БПЛА.

«Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Против нас действовали порядка четырёх десятков БПЛА, отражённых в городах и районах области», — рассказал Слюсарь.

Он отметил, что воздушной атаке подверглись западная окраина Ростова-на-Дону, города Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, а также девять районов области. По словам губернатора, силы ПВО продолжают отражать воздушную угрозу, опасность атаки в регионе сохраняется.

«Будьте осторожны!» — призвал Слюсарь жителей региона.

Ранее Life.ru писал о ЧП под Тихорецком: там упавшие обломки БПЛА вызвали пожар на нефтебазе. К счастью, пострадавших нет, но две линии электропередачи были повреждены. Специалисты приступят к восстановлению инфраструктуры после проверки района.