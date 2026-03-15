Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 02:31

Под Тихорецком после падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio Images

В пригороде Тихорецка из-за падения обломков беспилотника загорелась нефтебаза. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В Тихорецком районе также повреждены две высоковысотные линии электропередачи. Аварийно-восстановительные работы начнутся после осмотра территории специалистами.

В Волгограде дрон ВСУ ударил по жилому дому

Ранее Украина атаковала компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Накануне удары пришлись по станциям «Береговая» и «Казачья». В Минобороны России заявили, что Киев целенаправленно пытается остановить поставки газа европейским потребителям.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar