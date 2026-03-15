Под Тихорецком после падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза
В пригороде Тихорецка из-за падения обломков беспилотника загорелась нефтебаза. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В Тихорецком районе также повреждены две высоковысотные линии электропередачи. Аварийно-восстановительные работы начнутся после осмотра территории специалистами.
Ранее Украина атаковала компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Накануне удары пришлись по станциям «Береговая» и «Казачья». В Минобороны России заявили, что Киев целенаправленно пытается остановить поставки газа европейским потребителям.
