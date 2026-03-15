Под Тихорецком после падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

В пригороде Тихорецка из-за падения обломков беспилотника загорелась нефтебаза. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В Тихорецком районе также повреждены две высоковысотные линии электропередачи. Аварийно-восстановительные работы начнутся после осмотра территории специалистами.