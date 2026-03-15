Россиян предупредили о «бесплатных» услугах, из-за которых дорожает интернет

Платёж за Интернет вырос в несколько раз? Возможно, всему виной дополнительные услуги, о которых вы забыли. IT-эксперт Сергей Скворцов уверен, что это маркетинговая хитрость: при подключении менеджеры предлагают «подарочные» опции: антивирусы, онлайн-кинотеатры, облачные сервисы.

В первый месяц они предоставляются бесплатно, а потом автоматически становятся платными. Формально провайдеры действуют в рамках закона: условия озвучиваются, абонент даёт устное согласие. Но в момент подключения человек сосредоточен на тарифе и скорости, а о «бонусах» забывает. В итоге списания могут идти месяцами за сервисы, которыми никто не пользуется.

Чтобы избежать навязывания, внимательно слушайте оператора и отказывайтесь от ненужных опций, даже бесплатных. После подключения зайдите в личный кабинет и проверьте список активных услуг — отключить их можно самостоятельно или через поддержку. Лучше оформлять интернет онлайн, чтобы спокойно изучить все условия.

«Дополнительные услуги в тарифе — не скрытая схема, а распространённая маркетинговая стратегия провайдеров. Переплаты можно избежать, если взять подключение Интернета под свой контроль и не соглашаться на все предложения менеджеров», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Ранее Минцифры России предложило разрешить интернет-провайдерам отключать абонентов от домашнего Интернета и стационарной связи, если те не обеспечат доступ для модернизации линий связи. Документ предусматривает право операторов заменять устаревшие медные кабели на волоконно-оптические линии.