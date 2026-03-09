Владимир Путин
МВД назвало простые приложения, заразившие 25 млн телефонов россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

В МВД РФ сообщили о масштабной мошеннической схеме с использованием вредоносного ПО. Опасные программы, замаскированные под безобидные приложения, заразили 25 миллионов смартфонов на Android и использовались для накрутки рекламного трафика.

«Чаще всего вредоносный код скрывался в приложениях, которые выглядят безобидно: фонарики, программы для очистки памяти, приложения для чтения электронных книг, фитнес-сервисы или простые игры», — говорится в сообщении управления МВД по борьбе с киберпреступлениями.

Ранее женщин предупредили о новой схеме мошенников: они с помощью искусственного интеллекта создают в Сети профиль идеального мужчины, богатого и красивого. Жертвы сами дают мошенникам карт-бланш. Эксперт сравнил это с женщинами, которые годами переписываются с заключенными — те кормят их обещаниями, получая деньги и внимание.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

