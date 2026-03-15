Назван главный пожиратель зарядки в большинстве современных гаджетов

Главный потребитель энергии в любом гаджете — это экран, рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов. По его словам, яркость и частота обновления напрямую влияют на расход заряда. Даже небольшое снижение яркости даёт ощутимый выигрыш, а возврат к стандартной частоте обновления экономит энергию без потери комфорта.

Второй по значимости потребитель — радиомодуль. Поиск сети и передача данных сильно сажают батарею. Важно отключать неиспользуемые интерфейсы (Bluetooth, мобильный интернет при стабильном Wi-Fi) и ограничивать фоновую активность приложений, чтобы снизить нагрузку на процессор и связь. В бытовой технике действуют те же принципы.

«В телевизорах и мониторах значительная доля энергии уходит на яркость подсветки, а в умных колонках и приставках — на постоянную готовность к приёму сигнала. Отключение режима мгновенного старта или сокращение времени ожидания перед переходом в сон уменьшает суммарное потребление, особенно если прибор работает круглые сутки», — отметил собеседник RT.

Кроме того, полные циклы зарядки от 0 до 100% ускоряют износ аккумулятора. Адаптивные режимы, поддерживающие умеренный заряд, наоборот, продлевают ресурс батареи. Экономия достигается совокупностью мер, а не одним параметром, подчеркнул доктор физико-математических наук.

