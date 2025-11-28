В современном мире постоянное использование смартфонов стало нормой, однако эксперты всё чаще говорят о необходимости цифрового детокса. О том, как отдых от гаджетов влияет на здоровье, в интервью RuNews24.ru рассказал предприниматель Андрей Алексеев.

Специалист выделил три ключевых порога использования гаджетов: до 3 часов в день — безопасный уровень, 5 часов — вызывают раздражительность и усталость, свыше 8 часов — приводят к хроническому стрессу и нарушениям сна.

Особое внимание Алексеев уделил вечернему периоду, поскольку важно ограничить время перед экраном после 20:00, оставляя около 2-3 часов до сна без цифрового контента. Это позволяет снизить умственную активность и улучшить качество сна. Наибольший эффект даёт практика полного отказа от гаджетов на выходные, которая помогает разорвать цикл постоянной информационной стимуляции.

«Всему в жизни нужна мера, и цифровая гигиена — важная составляющая нашего благополучия, которую нельзя игнорировать», — заключил эксперт.

Самым здоровым человеком на планете в этом плане, вероятно, является белорусский президент Александр Лукашенко, ведь у него вообще нет телефона. При этом отсутствие такового совершенно не мешает политику по жизни. Он считает, что проводная телефонная связь куда надёжнее.