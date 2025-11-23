Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 19:59

Россиян призвали не держать смартфон в постоянном режиме энергосбережения

Обложка © freepik/senivpetro

Обложка © freepik/senivpetro

Режим энергосбережения на смартфоне не следует активировать постоянно, поскольку это может ухудшить производительность устройства и привести к задержкам в получении важных уведомлений, предупредил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония. По его словам, данный режим разработан как временная мера для экстренных ситуаций, когда розетки нет поблизости, а заряд батареи на исходе.

Более эффективными способами продления работы смартфона является отключение Bluetooth, снижение яркости экрана, сокращение времени до автоматического отключения дисплея и ограничение фоновой активности приложений. Многие программы постоянно работают в фоне, потребляя заряд батареи без реальной необходимости.

10 признаков, что ваш телефон кто-то прослушивает: Как работают киберпреступники
10 признаков, что ваш телефон кто-то прослушивает: Как работают киберпреступники

Отдельное внимание нужно уделить настройкам геолокации, установив для большинства приложений режим «только при использовании». Эксперт также напомнил о простых привычках, продлевающих жизнь аккумулятора: своевременное обновление операционной системы, закрытие неиспользуемых тяжёлых приложений, контроль количества виджетов на рабочем столе и защита устройства от перегрева.

«Грамотные настройки и немного внимания к тому, как вы используете смартфон, дают почти тот же эффект, что и постоянное энергосбережение, но без тормозов, сбоев уведомлений и неприятных сюрпризов», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Гаджеты вместо детства: Настройте «Экранное время» за 6 шагов, чтобы прекратить ссоры
Гаджеты вместо детства: Настройте «Экранное время» за 6 шагов, чтобы прекратить ссоры

Ранее в МВД призвали пенсионеров «вооружиться» кнопочным телефоном для защиты от мошенников. Кроме того, россиян предупредили о схеме мошенников с участием мастеров по ремонту смартфонов.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Лайфхаки
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar