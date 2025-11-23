Россиян призвали не держать смартфон в постоянном режиме энергосбережения
Обложка © freepik/senivpetro
Режим энергосбережения на смартфоне не следует активировать постоянно, поскольку это может ухудшить производительность устройства и привести к задержкам в получении важных уведомлений, предупредил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония. По его словам, данный режим разработан как временная мера для экстренных ситуаций, когда розетки нет поблизости, а заряд батареи на исходе.
Более эффективными способами продления работы смартфона является отключение Bluetooth, снижение яркости экрана, сокращение времени до автоматического отключения дисплея и ограничение фоновой активности приложений. Многие программы постоянно работают в фоне, потребляя заряд батареи без реальной необходимости.
Отдельное внимание нужно уделить настройкам геолокации, установив для большинства приложений режим «только при использовании». Эксперт также напомнил о простых привычках, продлевающих жизнь аккумулятора: своевременное обновление операционной системы, закрытие неиспользуемых тяжёлых приложений, контроль количества виджетов на рабочем столе и защита устройства от перегрева.
«Грамотные настройки и немного внимания к тому, как вы используете смартфон, дают почти тот же эффект, что и постоянное энергосбережение, но без тормозов, сбоев уведомлений и неприятных сюрпризов», — заключил собеседник «Газеты.ru».
