Россиян предупредили о схеме мошенников с участием мастеров по ремонту смартфонов

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев выделил наиболее распространённые схемы мобильного мошенничества, основанные на социальной инженерии и технических уловках. По его словам, злоумышленники массово рассылают в мессенджерах провокационные сообщения наподобие «Неужели это ты на фото?» или «Посмотри, что о тебе написали!» с вредоносными APK-файлами, маскируя их под фотографии или видео, что приводит к установке шпионского ПО для полного контроля над устройством.

Кроме того, аферисты активно используют фиктивные вакансии с принудительной установкой «служебных приложений», которые на самом деле крадут платёжные данные. Особую опасность представляют рассылки, имитирующие уведомления от жилищных служб, банков или сотовых операторов, которые активизируются в периоды сезонных событий и социальных программ.

А ещё мошенники создают копии официальных сайтов и приложений, распространяя их через соцсети под предлогом временного отсутствия в официальных магазинах. Установка таких программ предоставляет злоумышленникам полный доступ к финансовым операциям пользователей, поэтому важно скачивать приложения только из проверенных источников. Есть и другие способы обмана граждан.

«Например, мастерам сервисных центров по ремонту смартфонов предлагают участие в «договорённостях» с установкой шпионских программ на аппараты клиентов. Эта программа настроена для скрытой передачи логинов, паролей и финансовой информации с последующим самостоятельным удалением вместе с частями операционной системы, что серьёзно затрудняет последующее расследование и обнаружение преступников», — предупредил собеседник RT.