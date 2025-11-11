Мошенники придумали новую схему обмана с алкоголем в подарок

В России появилась новая схема обмана, при которой злоумышленники под предлогом отправки алкоголя в качестве подарка от заведения выманивают у жертв деньги. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками магазина или ресторана, где человек является постоянным клиентом. Они предлагают получить бесплатный алкогольный набор в знак благодарности за лояльность, упоминая в подарке «несколько бутылок мартини и винишка».

Если жертва соглашается на «пьянящий презент», злоумышленники переходят к главному. По классической схеме они просят назвать код подтверждения из смс. После этого с карты человека моментально списываются деньги.

Никакого алкоголя, разумеется, никто не привозит. Вместо обещанного хорошего настроения клиент остаётся и без подарка, и без средств.

Фишинг, или выманивание конфиденциальных данных через поддельные звонки и сообщения, остаётся одним из самых распространённых видов мошенничества в России. Злоумышленники постоянно придумывают новые легенды, чтобы заставить жертву добровольно раскрыть реквизиты карт или коды доступа. Так, накануне Life.ru рассказывал о том, как россиянин лишился 3,3 миллиона рублей при попытке приобрести автомобиль из Европы — мошенники сгенерировали с помощью нейросети фальшивые фотографии машины на фоне автовоза и таможенных терминалов, создав иллюзию реальности сделки.