Россиянин потерял 3,3 млн рублей из-за мошенников, подделавших через ИИ фото машины

Россиянин стал жертвой мошенников и потерял 3,3 млн рублей при попытке купить машину из Европы — злоумышленники с помощью нейросети создали поддельные фотографии автомобиля на фоне автовоза и таможни. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Автомобиль, который мужчина пытался приобрести у мошенников. Фото © Telegram / BAZA

По данным канала, мужчина по имени Виталий планировал приобрести Honda CR-V мощностью 184 л. с. через Telegram-канал «Авто GO», где ранее наблюдал за публикациями в течение полугода. После выбора автомобиля он заключил договор с фирмой «ФОР», оплатил таможенные пошлины и выкуп у иностранного владельца.

Позднее «брокер» запросил дополнительные суммы — за утильсбор, госпошлину и залог. Мужчина перевёл деньги, получая убедительные документы и снимки, якобы с таможни. Позже выяснилось, что изображения были сгенерированы нейросетью — на табличках присутствовали ошибки в написании белорусских слов. Поняв, что автомобиль на самом деле не пересекал границу, Виталий обратился в полицию.

