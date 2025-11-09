Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам более 27 млн рублей за «услуги связи»

В Москве пенсионерка лишилась более 27,8 млн рублей после того, как мошенники под видом сотрудников компании связи убедили её передать персональные данные, деньги и ценности. Об этом сообщили в прокуратуре города.

«Не сообщайте посторонним свои персональные данные, не называйте данные банковских карт и никакие коды, поступившие по смс, кем бы незнакомцы ни представлялись», — предупредили в ведомстве.

История мошенничества с пенсионеркой развернулась в несколько этапов. Сначала неизвестный, представившись сотрудником телекоммуникационной компании, под предлогом исправления ошибок в паспортных данных получил от женщины её персональную информацию, пообещав в качестве бонуса полгода бесплатной связи. Затем, подключилась вторая мошенница, выдававшая себя за представителя силовых структур. Она запугала пенсионерку угрозами уголовной ответственности и вынудила передать курьеру более 600 тысяч рублей.

Далее, по указаниям аферистов, женщина приобрела новый телефон, сим-карту и килограмм золота на сумму 9 миллионов рублей, которые также были переданы курьеру. Последним шагом стало вовлечение пенсионерки в вымышленную операцию по задержанию «чёрных риелторов». Её убедили продать квартиру, но деньги не получили, так как «кураторы» заявили о фиктивности сделки.

Пострадавшую также заставили съехать из собственной квартиры и жить в съёмном жилье, ожидая «задержания» злоумышленников. Проведя 61 день в арендованной квартире, женщина вернулась домой и обнаружила, что её квартира взломана, а вещи украдены. Обстоятельства произошедшего расследуются прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в Москве телефонные мошенники завладели около 28 миллионами рублей, обманув пенсионерку. Женщину ввели в заблуждение, утверждая, что ключ от домофона требует замены, и получили от неё СМС-код. После этого псевдосотрудники Роскомнадзора сообщили, что её кабинет на портале «Госуслуг» якобы подвергся хакерской атаке, произошла утечка конфиденциальной информации и незаконно оформлена доверенность на третье лицо.